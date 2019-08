Foals: ascolta ‘Black Bull’ che anticipa l’album in uscita a ottobre. Copertina e Tracklist

Uscirà il prossimo 18 ottobre la seconda parte del dittico "Everything Not Saved Will Be Lost", di cui il gruppo capitanato da Yannis Philippakis ne ha pubblicato il primo capitolo lo scorso marzo – che era stato anticipato dalla canzone “Sunday”.

Il leader dei Foals in un’intervista a NME spiega così il nuovo album - di cui è stato presentato il singolo "Black Bull", proposto di seguito - prodotto dagli stessi componenti della band:

“La seconda parte è più pesante, le chitarre sono più enfatizzate e ci sono alcuni riff molto intensi […]Cerca di rispondere a questa domanda: come si può superare la devastazione?"

In occasione del tour mondiale - che a breve toccherà anche il Giappone, la Tailandia e la Russia - la band di Oxford si è esibita in Italia lo scorso 16 maggio al Fabrique di Milano.

Ascolta il nuovo singolo "Black Bull":

Ecco la tracklist e la copertina di "Everything Not Saved Will Be Lost - Part2":

1. ‘Red Desert’

2. ‘The Runner’

3. ‘Wash Off’

4. ‘Black Bull’

5. ‘Like Lightning’

6. ‘Dreaming Of’

7. ‘Ikaria’

8. ‘10,000 Feet’

9. ‘Into the Surf’

10. ‘Neptune’