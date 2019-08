Dave Grohl con i the Bird & the Bee in una cover dei Van Halen. Guarda il video

In occasione di una puntata del programma americano “The Late Late Show With James Corden” il leader dei Foo Fighters ha preso posto dietro la batteria durante l’esibizione live del duo the Bird & the Bee.

Per l’occasione Dave Grohl ha suonato “Ain’t talkin’ ’bout love” dei Van Halen che è stata reinterpretata dalla cantante Inara George.

Guarda il video: