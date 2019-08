Prince: a settembre la ripubblicazione dei due album del ’96 e una rarità

Dopo la condivisione del video di “Holly Rock” del musicista di Minneapolis e l’annuncio che il 29 ottobre uscirà l’autobiografia della voce di “Paisley Park”, "The Beautiful Ones" - rimasta incompleta per la dipartita di Prince, venuto a mancare nell’aprile 2016 – la Prince Estate ha annunciato tre nuove pubblicazioni.

Il prossimo 13 settembre saranno pubblicate le ristampe dei due album del 1996, "Chaos and Disorder" e "Emancipation" – per la prima volta su disco dopo dieci anni e con una prima pubblicazione in assoluto in vinile – e “The VERSACE Experience (PRELUDE 2 GOLD)”.

Quest’ultimo era originariamente un’audiocassetta promozionale che - in edizione limitata – era stata distribuita nel luglio 1995 ai partecipanti della sfilata di Versace durante la settimana della moda di Parigi. L’uscita presenterà alcuni brani più noti come "P. Control", "Gold" e "Eye Hate U", e alcuni inediti della New Power Generation, The NPG Orchestra e il progetto “Madhouse”.

"Chaos and Disorder", "Emancipation" e “The VERSACE Experience (PRELUDE 2 GOLD)” saranno disponibili su disco e anche nella versione in vinile viola - in edizione limitata collezionabile – ed è già possibile pre-ordinarle.