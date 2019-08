Thom Yorke pubblica un disco di remix

A sorpresa, arriva un nuovo disco di Thom Yorke. No, non un nuovo album di inediti come "Anima", ma un Ep di remix contenente versioni alternative di una delle canzoni dell'album appena uscito, "Not the news".

L'Ep del leader dei Radiohead uscirà domani, venerdì 2 agosto: sarà disponibile in digitale e poi arriverà nei negozi anche su vinile 12" bianco in edizione limitata a 3000 copie (potete preordinarlo qui).

Questa la tracklist di "Not the news Rmx EP":

A1. Not The News (Extendo Mix by Thom Yorke and Nigel Godrich) A2. Not The News (Mark Pritchard Remix) B1. Not The News (Equiknoxx Remix feat. Time Cow & Gavsborg) B2. Not The News (Clark Remix)