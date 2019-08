Michael Jackson: arriva un libro di 'scioccanti rivelazioni' firmato dall'ex moglie

Non c'è pace per Michael Jackson. Dopo il caso di "Leaving Neverland", il documentario sui presunti abusi subiti da alcuni ragazzi (all'epoca dei fatti minorenni) all'interno del ranch di proprietà del Re del Pop, che ha sollevato non poche polemiche, arriva ora un libro che rischia di gettare nuove ombre sul cantante.

Lo ha scritto l'ex moglie Lisa Presley, che sposò Michael Jackson nel maggio del 1994 e che divorziò da lui due anni più tardi, nell'agosto del 1996.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal quotidiano statunitense New York Post, la donna - che come noto è figlia di Elvis Presley - ha firmato un contratto da 3 o 4 milioni di dollari con la casa editrice Gallery Books per un libro che conterrà alcune "scioccanti rivelazioni" sul matrimonio con Michael Jackson.