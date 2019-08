Warner Chappell Music consegna un premio a Diego Calvetti

Warner Chappell Music ha consegnato un premio a Diego Calvetti per celebrare i vent'anni di collaborazione con l'autore, che è entrato a far parte del roster della società di edizioni nel 1999 con il deposito di "Sandra", canzone portata al successo dai 360 Gradi (co-firmata da Calvetti insieme a Marco Ciappelli, Marco Faragli e Simone Gentili). Roberto Razzini, managing director di Warner Chappell Music Italiana, ha consegnato a Calvetti la Targa SIAE che riproduce lo spartito della canzone: "È cosa rarissima trovare persone e aziende che credano ancora nel mestiere, nell'arte, nella volontà e nella ricerca del 'bello', seppur questo costi grandi sacrifici e così tanto dispendio di energie", ha commentato il musicista, "io credo di aver avuto la fortuna di trovare 20 anni fa una persona che ha davvero creduto in me e che tutt'ora continua a farlo con lo stesso entusiasmo e con la stessa attenzione del primo giorno". Tra gli artisti con i quali Diego Calvetti ha collaborato nel corso degli anni ci sono anche Noemi (è stato tra gli autori delle hit "Briciole" e "L'amore si odia"), Patty Pravo, Annalisa, Elodie e Paola Turci.