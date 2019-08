Paul McCartney: subito un altro album? E sulle canzoni dei Beatles...

Se dopo l'uscita di "New" Paul McCartney ha fatto attendere i suoi fan per cinque lunghissimi anni prima di tornare con un nuovo album di inediti, "Egypt station", l'intervallo che divide l'album uscito lo scorso autunno dal suo successore potrebbe essere davvero breve. Lo ha lasciato intendere lo stesso ex Beatle in una recente intervista concessa al tabloid britannico Daily Mirror.

Nell'intervista, parlando delle lavorazioni di "Egypt station", Paul McCartney ha fatto sapere di essersi sentito piuttosto stimolato dal punto di vista artistico:

"Scrivere musica mi fa venire ancora i brividi. Se ti piace quello che riesci a tirare fuori, provi una bella sensazione".

Ed è proprio parlando dell'umore che ha portato alla genesi delle canzoni di "Egypt station" che Macca ha detto di voler riprovare simili sensazioni, augurandosi di tornare presto a lavorare a nuova musica.

Nella stessa intervista il cantautore ha confessato di non ricordare, a volte, come si suonano le canzoni dei Beatles e che spesso sono i suoi musicisti ad aiutarlo a ricordare come suonare i classici dei Fab4: "Ogni volta è come imparare tutto di nuovo".