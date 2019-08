‘Queen + Béjart: Ballet For Life’: disponibile in home video da settembre

Il documentario dal titolo ‘Queen + Béjart: Ballet For Life’ è stato presentato in anteprima durante il Freddie Mercury Birthday Party di Montreux in memoria del leader dei Queen l’8 settembre 2018.

In occasione del compleanno di Freddie Mercury, il prossimo 6 settembre l’opera - prodotta da Simon Lupton e Jim Beach, e diretta da Lynne Wake - sarà disponibile in DVD e BluRay.

Il video include la registrazione della performance del balletto andata in scena a Losanna nel 1996, un documentario con interviste - realizzato nel 2018 - e alcuni contenuti speciali, come la Première di Parigi del 1997 e la performance di “The Show Must Go On” eseguita dai Queen insieme a Elton John e al bassista John Deacon.

Il balletto porta la firma del coreografo Maurice Béjart – il suo “Boléro” sulle note di Maurice Ravel è tra le coreografie più famose nel repertorio di danza – e, sulle musiche del gruppo di Mercury e di Mozart, è nato grazie alla collaborazione con lo stilista Versace.

Simon Lupton, a proposito di “Queen + Béjart: Ballet For Life”, ha detto: