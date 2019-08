Nek: sul palco insieme a Giorgio Panariello, poi il tour europeo

Filippo Nerviani sarà sul palco insieme a Giorgio Panariello durante lo spettacolo del prossimo 24 agosto al Teatro Grande di Marina di Pietrasanta, in occasione del Festival "La Versiliana"

Nek sarà in compagnia dell'attore comico per dare vita a una serata in cui l’arte della musica si alterna a quella della parola. I biglietti sono disponibili sul sito dell'evento.

Dopo questa esperienza per la formula “Un palco per due”, il cantautore sarà poi protagonista all'Arena di Verona con il concerto del 22 settembre, anticipando il tour europeo che inizierà l'8 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma e - dopo numerose città d'Italia come Grosseto, Milano, Firenze, Varese e Piacenza - continuerà per diverse tappe in Europa.

I biglietti per i concerti del tour - che sarà l'occasione per ascoltare dal vivo l'ultimo disco di Nek "Il mio gioco preferito" e le sue canzoni più famose - sono disponibili da oggi, 1 agosto, online su Ticketone e presso i punti vendita e nelle prevendite abituali.

Ecco tutte le date a oggi confermate:

8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis

15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama

18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle

20 novembre – ZURICH – VolksHaus

21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi

24 novembre – BIENNE – Kongress Haus

25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal

26 novembre – PARIS – Bataclan

30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club

1 dicembre – LONDON – Shepherd's Bush

2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg

11 dicembre – PARMA – Teatro Regio

14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli

19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport

21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium

14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama

16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan

18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden

20 gennaio – NAPOLI – Teatro Augusteo

22 gennaio – LECCE – Politeama Greco

23 gennaio – BARI – Teatro Team