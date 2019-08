Vinicio Capossela ha presentato la VII edizione dello Sponz Fest. Ecco i dettagli

Il cantautore vincitore della Targa Tenco 2019 ha annunciato il programma e i primi dettagli dello Sponz Fest oggi, 1 agosto, durante una diretta video pubblica sul suo profilo Facebook.

La VII edizione del Festival - che si svolgerà dal 19 al 25 agosto 2019 in Alta Irpinia - porta il titolo di "SottaTerra" e, tra gli altri, si esibiranno Enzo Avitabile e Mimmo Lucano il 22 agosto; Morgan, Livio Cori e Young Signorino il 23 agosto; oltre allo stesso Vinicio Capossela che sarà protagonista il 24 agosto

Il sottaterra è anche il luogo insolito in cui l'artista ha tenuto la presentazione del Festival - indossando un casco antinfortunistico giallo in compagnia di altre quattro persone, che durante la diretta fanno eco alla sua voce per rimarcare i concetti fondamentali.

L'artista inizia spiegando la scelta del luogo:

"Questi dell'Alta Irpinia sono luoghi di frontiera, dove è il paesaggio naturale e umano a parlare. Un luogo dove ogni mattina si rinnova la creazione del mondo. C'è anche un mondo del sottosuolo fatto da grotte, cunicoli e caverne scavate da millenni dall'uomo per trovarci riparo. E qui, abbiamo deciso di rifugiarsi per questo Sponz Fest. Sottaterra! Quando i tempi si fanno duri, quando le minaccie si fanno più cupe, allora bisogna rifugiarsi."

Nel centro storico di Calitri e dei paesi affiliati si alterneranno gruppi di musicisti, cantatori, suonatori - come corpo vivo e ambulante del Fest; ci sarà il cinema all'aperto - uno di quelli dove ci si deve portare la sedia da casa - numerosi incontri e momenti in cui protagonista sarà il cibo fornito dalla comunità. Tra gli ospiti, infatti, sarà presente anche Chef Rubio. Sul sito dell'evento, a questa pagina, è diponibile il programma completo.

Come ha raccontato Vinicio Capossela nella presentazione, le tre serate di musica - che si svolgeranno nel “Vallone cupo” sulla collina sopra Gagliano di Calitri - rispondono al titolo di "SponzPest" e, a loro volta, corrispondo a temi ben precisi. La serata del 22 agosto porta il nome di "A Pest" e ci saranno Enzo Avitabile e i Bottari featuring 'ntò; il 23 agosto - con Morgan, Livio Cori, Young Signorino, Raiz e Almamegretta, ‘Ntò, the Andrè, Enzo Savastano, Neri Marcorè - è la volta di "'A mascarata". Il 24 agosto sarà poi lo stesso cantautore a essere protagonista in "Vinicio Capossela - Sottaterra, Concerto per Uomini e Pesti".

I biglietti per il festival sono disponibili a questo indirizzo.

Di seguito i video disponibili sulla pagina Facebook dell'artista, in cui ha presentato la nuova edizione del Festival: