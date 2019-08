Segui in diretta il Lollapalooza. Ecco il programma.

Prende il via oggi, 1 agosto, il primo dei quattro giorni di Festival che animerà il Grant Park di Chicago fino al 4 agosto.

È possibile seguire in diretta tutti i live del Loolapalooza grazie allo streaming disponibile sul canale YouTube della storica rassegna, suddivisi su tre canali diversi.

La line-up del Festival – resa nota a marzo e riportata anche da noi – conta tra la presenza di artisti come Twenty One Pilots, Strokes, Tame Impala, Kacey Musgraves, Mitski, Flume, Lil Wayne, Death Cab For Cutie, Sharon Van Etten, Bring Me the Horizon, 21 Savage, King Princess, Sigrid e molti altri.

I concerti sono disponibili sui canali riportati di seguito; più avanti è disponibile il il programma completo con gli orari e gli artisti che si esibiranno dall'1 al 4 agosto al Lollapalooza.

Giovedì, 1 agosto (in Italia, Venerdì 2 agosto):

01:30 – Lennon Stella (2)

02:00 – Fitz & The Tantrums (1)

02:15 – Deorro (2)

03:00 – Hozier (1)

04:00 – Rüfüs Du Sol (2)

05:00 – The Chainsmokers (1)

05:15 – The Strokes (2)

Venerdì 2 agosto:

21:00 – The Nude Party (1)

21:00 – SHAED (2)

21:00 – CRAY (3)

21:45 – Conan Gray (2)

22:00 – Normani (1)

22:00 – Ghostemane (3)

22:45 – half•alive (2)

23:00 – Yultron (3)

23:15 – Sigrid (2)

23:45 – CloZee (3)

00:00 – IDLES (1)

00:15 – HONNE (2)

00:45 – Party Favor (3)

01:00 – Rich the Kid (2)

01:45 – 21 Savage (1)

01:45 – King Princess (2)

01:45 – Gud Vibrations vs Slugz Music (3)

03:00 – Snails (3)

03:45 – Tame Impala (1)

03:45 – FKJ (2)

04:00 – Alesso (3)

04:15 – Death Cab For Cutie (2)

Sabato, 3 agosto:

21:00 – The Band Camino (1)

21:00 – Omar Apollo (2)

21:00 – WAVEDASH (3)

02:30 – Diablo (3)

21:45 – Mondo Cozmo (1)

21:50 – Alec Benjamin (2)

22:15 – WHIPPED CREAM (3)

22:30 – Bad Suns (2)

22:45 – Men I Trust (1)

23:00 – Jonas Blue (3)

23:20 – Jade Bird (1)

23:30 – Pink Seat$ (2)

00:00 – 6LACK (1)

00:00 – Loud Luxury (3)

00:15 – Chelsea Cutler (2)

01:00 – Gary Clark Jr. (1)

01:00 – Whethan (2)

01:00 – Elephante (3)

01:45 – Lil Wayne (1)

01:45 – Bring Me the Horizon (2)

02:15 – Gryffin (3)

02:45 – Judah & The Lion (2)

03:30 – RL Grime (3)

03:45 – twenty one pilots (1)

04:00 – Madeon (3)

Domenica, 4 agosto:

21:00 – slenderbodies (1)

21:00 – GG MAGREE (3)

21:45 – Gunna (1)

21:50 – G Flip (2)

22:15 – Opiuo (3)

23:30 – Masego (2)

23:35 – The Revivalists (1)

00:00 – Boombox Cartel (3)

00:15 – Louis the Child (2)

00:35 – Sharon Van Etten (1)

01:00 – Diesel / Shaquille O’Neal (3)

01:35 – Kacey Musgraves (1)

02:00 – Manic Focus (3)

02:35 – Slash feat. Miles Kennedy (1)

03:00 – Mitski (2)

03:00 – San Holo (3)

03:45 – Flume (2)