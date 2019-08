Cristiano Godano: l'album solista e il tour con i Marlene Kuntz da ottobre

Prossimamente la voce dei Marlene Kuntz pubblicherà il suo primo album solista e racconta:

“Ci ho iniziato a lavorare due anni fa, con calma. In primavera, in accordo coi tempi e i programmi di MK, ho fatto le registrazioni, in questa pausa estiva forzata ci ho rimesso testa e ora ho definitivamente chiarito a me stesso che ne sono molto fiero.”

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli - l’effettiva data di uscita, il titolo o la tracklist – però sarà possibile ascoltare due brani in anteprima grazie all’acquisto di un biglietto speciale per una delle date dei Marlene Kuntz, che consente anche di incontrare il gruppo subito dopo il soundcheck.

Il gruppo di Cristiano Godano è, infatti, pronto a tornare sul palco dopo la tendinite accusata dal batterista Luca Bergia lo scorso luglio, che ha causato il rinvio del tour dei Marlene Kuntz al prossimo autunno.

Il tour “30 : 20 : 10 MK²” della band piemontese – che il 18 agosto sarà a per il Cinzella Festival - prenderà il via il 3 ottobre al Viper di Firenze e proseguirà per tutto il mese.

Ecco le date fin'ora confermate, ancora in aggiornamento:

3 ottobre: Firenze, Viper

4 ottobre: Fontaneto D'agogna (NO), Phenomenon,

5 ottobre: Cesena, Vidia

10 ottobre: Roma, Orion

11 ottobre: Perugia, Afterlife

12 ottobre: Parma, Campus Industry

18 ottobre: Trezzo S/Adda (MI), Live Club

19 ottobre: Padova, Hall