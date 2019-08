AC/DC: guarda ‘Whole Lotta Rosie’ live nel 1979

La band di Sydney ha pubblicato il video di "Whole Lotta Rosie", eseguita live nel 1979 per il programma televisivo olandese “Countdown”, con Ben Scott dietro il microfono.

Gli AC/DC hanno annunciato la pubblicazione della clip – che precedentemente era disponibile solo nel loro DVD “Plug Me In” del 2007 - sul loro account ufficiale di Facebook, e - in occasione del 40 ° anniversario di Highway to Hell - segue i video recentemente pubblicati delle versioni live di "Highway to Hell" e "The Jack".

Guarda il video di ‘Whole Lotta Rosie’ eseguito dal vivo nel 1979:

Il post apparso su Facebook - e pubblicato su tutti i canali social ufficiali del gruppo - per segnalare l'uscita della clip, recita i primi versi del brano contenuto nell'album "Let There Be Rock" del 1977.