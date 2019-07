Jovanotti, duetti con Zampaglione e Togni a Viareggio. Il 21 settembre la 'grande festa finale'

Alla già lunghissima lista degli ospiti che hanno partecipato al "Jova Beach Party" ieri sera, in occasione della tappa di Viareggio, sono andati ad aggiungersi anche i nomi di Federico Zampaglione e Gianni Togni. Il frontman dei Tiromancino e il cantautore romano (che proprio a Rockol aveva annunciato di essere stato invitato da Jovanotti come ospite, due giorni fa) hanno condiviso il palco con Lorenzo Cherubini per un duetto su "La descrizione di un attimo" e "Com'è profondo il mare" di Lucio Dalla (il primo) e per una rivisitazione di "Luna" (il secondo, con Zampaglione alla chitarra), la canzone che Togni portò al successo nel 1980 e che Jovanotti ha recentemente reinterpretato. Ecco i video:

E mentre è ancora incerto il destino della data di Vasco , prevista per il prossimo 17 agosto (oggi il sindaco Francesco Menna in una conferenza stampa ha fatto sapere di essere al lavoro inviare "tutta la documentazione richiesta" per far sì che la cittadina in provincia di Chieti possa ospitare il "Jova Beach Party"), la società che organizza il tour, Trident, fa sapere che al calendario sarà a breve aggiunta una nuova data: una "grande festa finale" prevista per l'ultimo giorno d'estate, sabato 21 settembre. Non ha fatto sapere però quale città la ospiterà: i dettagli di questo nuovo appuntamento saranno annunciati entro il 5 agosto.