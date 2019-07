Lady Gaga paparazzata insieme alla sua nuova fiamma

"Papa-paparazzi", cantava Lady Gaga nel 2009 nel ritornello della hit estratta dall'album d'esordio "The fame", un inno pop sull'ossessione delle star per i paparazzi. E proprio un paparazzo ha immortalato la cantante statunitense insieme alla sua nuova fiamma. Che non è Bradley Cooper, a dispetto dei gossip delle ultime settimane, che avevano fantasticato su una storia d'amore tra l'attore (la relazione con la supermodella Irina Shayk è ufficialmente arrivata al capolinea) e la voce di "Poker face", di recente visti come protagonisti di "A star is born", il film diretto dallo stesso Cooper. Ma il suo tecnico del suono Dan Horton, come testimoniano queste foto pubblicate dal settimanale People.

Le foto sono state scattate da un paparazzo fuori dal ristorante Granville di Studio City, in California. I due, secondo quanto racconta il settimanale, avrebbero iniziato a frequentarsi nell'autunno del 2018, pochi mesi dopo la separazione tra il tecnico del suono e la sua precedente moglie.