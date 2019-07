FUGA acquisisce Songspace

FUGA, società che amministra i diritti di oltre 4,5 milioni di brani su più di 260 piattaforme a livello mondiale, ha acquisito Songspace, piattaforma con sede a Nashville di gestione di diritti e flusso di lavoro utilizzata da etichette, editori, artisti e cantautori che - tra le altre funzionalità - aiuta a raccogliere accuratamente royalties attraverso la registrazione, l'analisi e il tracciamento delle opere. Songspace resterà comunque una piattaforma autonoma, ma riceverà investimenti importanti da parte di FUGA, con l'intenzione di migliorare l'offerta.

Tra i tanti clienti di Songspace ci sono anche società come Big Deal Music (St. Vincent, John Ryan, The Afghan Whigs), Dualtone Records (The Lumineers, Delta Spirit, Shakey Graves), TMWRK Management (Diplo, Major Lazer) e Two Chord GA Music (Dallas Davidson). L'operazione porta così Fuga a riunire i suoi oltre 500 clienti con quelli della piattaforma.