Roger Waters: il trailer di 'Us + them' (che riporta i Pink Floyd a Venezia)

"Una notte di denuncia, ribellione e protesta", una serata all'insegna di valori come l'amore, l'uguaglianza e la speranza", con la colonna sonora di Roger Waters e dei Pink Floyd. È questo, in breve, "Us and them", il film tratto dall'omonimo tour dell'ex membro della leggendaria rock band britannica, che lo presenterà (fuori concorso) alla 76esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre, proprio nell'anno in cui cade il trentesimo anniversario dello storico concerto dei Pink Floyd in Laguna. Il film verrà poi proiettato in più di 2.500 cinema di oltre 60 paesi. Ecco il trailer:

Diretto dal regista Sean Evans, il film "Us + them" arriverà nei cinema italiani dopo l'anteprima a Venezia per tre giorni, il 7, l'8 e il 9 ottobre, distribuito da Nexo Digital: qui l'elenco delle sale e le informazioni sui biglietti