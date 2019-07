Thom Yorke: una sua canzone nella colonna sonora di questo film

Ci sarà anche una canzone di Thom Yorke nel nuovo film di Edward Norton. A rivelarlo è stato lo stesso regista statunitense, noto ai più per aver recitato come attore in film come "American history X", "Fight club", "The italian job" e "Grand Budapest hotel", che ha fatto sapere di aver commissionato al frontman dei Radiohead un brano per accompagnare una scena del suo "Motherless Brooklyn", a cui ha iniziato a lavorare lo scorso anno.

In un'intervista concessa all'edizione statunitense di Rolling Stone, Norton ha descritto la canzone - intitolata "Daily battles" - come "una ballata malinconica in vecchio stile" e ha anticipato che il brano farà da sottofondo sonoro a una scena ambientata in un club jazz. "Daily battles" è stata arrangiata da Wynton Marsalis, trombettista e compositore statunitense considerato un'istituzione del jazz americano contemporaneo.

"Motherless Brooklyn", tratto dall'omonimo romanzo del 1999 di Jonathan Lethem, arriverà al cinema dopo l'estate. Del cast fanno parte anche Willelm Defoe, Bruce Willis e Alec Baldwin.