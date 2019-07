Enrico Ruggeri lascia la conduzione di 'Il falco e il gabbiano'

Enrico Ruggeri ha annunciato tramite un post pubblicato sui social di aver deciso di non proseguire la conduzione di "Il falco e il gabbiano", la trasmissione da lui condotta per diversi anni su Radio24, intitolata come il suo album del 1990. "Bisogna lasciare quando si è al vertice. Mi attendono nuovi progetti, nuove avventure, nuove sfide: per questo motivo ho deciso di non proseguire la conduzione de 'Il falco e il gabbiano'", ha scritto l'ex frontman dei Decibel, ringraziando poi la squadra che ha lavorato insieme a lui al programma.