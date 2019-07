La sorpresa di Dolly Parton al festival folk. Video

Dolly Parton, la diva del country statunitense, è salita a sorpresa sul palco del Newport Folk Festival, tra le manifestazioni più importanti del genere. La cantante, voluta al festival da Brandi Carlile, folksinger statunitense incaricata di mettere su per l'occasione una line-up tutta al femminile, ha fatto ascoltare dal vivo alcuni suoi classici, insieme ad altre voci femminili.

Dolly Parton ha cantato "Just because I'm a woman", l'inno femminista che diede il titolo al suo secondo album in studio nel 1968, "I will always love you" (in duetto con Brandi Carlile), "9 to 5" e "Jolene" (questa suonata insieme alle Highwomen, la superband - rigorosamente formata da sole donne - capitanata dalla stessa Carlile).

La cantante, 73 anni compiuti lo scorso gennaio, ha pubblicato il suo ultimo album "I believe in you" nel 2017.