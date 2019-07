Cure, Simon Gallup sostituito da suo figlio Eden in Giappone: video

Subito dopo la tappa della scorsa settimana al Paleo Festival di Nyon, in Svizzera, i Cure hanno corso seriamente il rischio di interrompere il loro tour 2019: a causa di non meglio "gravi problemi personali" il bassista Simon Gallup - dopo il frontman e leader Robert Smith l'elemento più presente nelle varie incarnazioni della band di "Boys Don't Cry" - è stato costretto ad abbandonare il gruppo per tornare a casa. Una brutta faccenda, essendo la data successiva fissata al Fuji Rock Festival, il principale festival giapponese e vetrina irrinunciabile sull'intero panorama live asiatico.

La situazione, Gallup, l'ha risolta in famiglia: sul palco del Fuji al suo posto, infatti, con Smith e compagni è salito suo figlio Eden, ventinovenne e musicista, proprio come il papà.

"Una grave situazione personale che ha colpito il nostro bassista Simon si è verificata dopo lo show al Paleo Festival di giovedì, e di conseguenza Simon non è stato in grado di viaggiare con noi in Giappone", si legge nella nota diffusa dai Cure attraverso i propri canali social ufficiali: "Molto riluttanti all'idea di deludere i nostri meravigliosi fan giapponesi, e dopo molte discussioni, abbiamo deciso di andare avanti e di esibirci al Fuji Festival domenica con il coraggiosissimo e bravissimo Eden Gallup al basso. Siamo molto grati a Ed per essere riuscito a superare il gap generazionale per aiutarci, e per dare il bentornato a suo papà per le restanti sette date del tour".

Ecco, di seguito, alcuni spezzoni video dell'esibizione dei Cure con il figlio di Simon Gallup Eden al basso: