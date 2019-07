Josh Homme (QOTSA) ospite dal vivo dei Raconteurs: il video

Di scena lo scorso venerdì 26 luglio a Los Angeles per una delle date in supporto al nuovo album "Help Us Stranger", i Raconteurs hanno ospitato sul palco il leader e frontman dei Queens of the Stone Age Josh Homme: la voce di "No One Knows" si è unito alla band di Jack White e Brendan Benson per interpretare "Blue Veins", brano conclusivo della prima prova del gruppo di Detroit, "Broken Boy Soldiers", pubblicata nel 2006.

I Queens of the Stone Age hanno pubblicato il loro ultimo disco di inediti in studio, "Villains", nel 2017: lo scorso mese di giugno il leader degli ZZTop Billy Gibbons ha fatto sapere di aver contribuito alle session di registrazione del nuovo album della formazione californiana, alle quali avrebbe preso parte anche Dave Grohl, l'ex batterista dei Nirvana ora leader dei Foo Fighter già seduto dietro i tamburi dei QOTSA in studio per il disco "Songs for the Deaf" del 2002.