Amy Winehouse, dall'ex marito battaglia legale per una parte di eredità

Blake Fielder-Civil, tra il 2007 e il 2009 marito di Amy Winehouse, ha citato in giudizio Janis e Mitch Winehouse, i genitori della sfortunata diva soul britannica scomparsa nel 2011, per ottenere in milione di sterline. Lo riferisce il tabloid Sun: stando a quanto riferito dalla testata britannica, Fielder-Civil vorrebbe mettere mano su un terzo dell'eredità lasciata dalla cantante al momento della sua morte, stimata in quasi tre milioni di sterline e finita in gestione alla fondazione a lei intitolata e controllata, appunto, dai suoi genitori.

"Lui ha speso un sacco di soldi di Amy, mentre stavano insieme", ha riferito la voce (rimasta anonima) vicina alla famiglia Winehouse interpellata dal Sun: "Ha trascorso buona parte del loro matrimonio in prigione, portando nient'altro che dolore a tutti. Dargli un altro penny sarebbe troppo. Blake è un coglione. E' incredibile che stia cercando di attingere al patrimonio lasciato da Amy presentando una richiesta di denaro".

Il divorzio tra la Winehouse e Fielder-Civil fu sancito dal tribunale il 28 agosto del 2009: ufficialmente per la risoluzione del legame l'ex coniuge non percepì alcuna somma di denaro, ma secondo quanto riferito dal Sun la cantante corrispose non ufficialmente all'ex marito una somma pari a 250mila sterline. E proprio a questa somma lo staff legale di Fielder-Civil potrebbe aggrapparsi per cercare di ottenere altro denaro.