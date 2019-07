Metallica, ecco il video del concerto finlandese dei record

Immaginate un singolo concerto a pagamento, in Italia, al quale assistano 600mila persone, ovvero poco meno del triplo degli spettatori radunati il primo luglio di due anni fa a Modena da Vasco Rossi: un'affluenza del genere, dati alla mano, porterebbe davanti nel parterre dell'ipotetico evento l'1% dell'intera popolazione italiana.

Un caso analogo si è verificato davvero, ma su scala notevolmente ridotta: lo scorso 16 luglio i Metallica si sono esibiti a Hämeenlinna, cittadina situata tra Helsinki e Tampere, nel sud della Finlandia. All'evento i giganti californiani dell'heavy metal hanno richiamato 55mila spettatori, ovvero circa l'1% della popolazione totale del paese, che - a oggi - si attesta a 5 milioni e mezzo di persone.

La band ha reso disponibile sul proprio canale ufficiale il video della serata, che ha visto i Metallica tenere fede alla propria usanza di omaggio alla scena locale eseguendo una cover di "Kuuma Kesä", brano della formazione finlandese Popeda.

Ecco, di seguito, i brani eseguiti nel corso della serata:

01. Hardwired

02. The Memory Remains

03. Disposable Heroes

04. The God That Failed

05. The Unforgiven

06. Here Comes Revenge

07. Moth Into Flame

08. Sad But True

09. No Leaf Clover

10. Frantic

11. One

12. Master Of Puppets

13. For Whom The Bell Tolls

14. Creeping Death

15. Seek & Destroy

Bis:

16. Spit Out The Bone

17. Nothing Else Matters

18. Enter Sandman