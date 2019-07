Loreena McKennitt, annullato il concerto a Cervere

Il concerto di Loreena McKennitt previsto per la serata di oggi, domenica 28 luglio, presso l’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, in provincia di Cuneo, è stato annullato: a darne notizia è stata la società organizzatrice dell'evento che avrebbe avuto per protagonista la polistrumentista canadese, Barley Arts, in una nota.

"A causa di inagibilità della location dovuta agli ultimi due giorni di forte maltempo, che non permette di garantire lo svolgimento dell’evento senza pericolo per i partecipanti, il concerto di Loreena McKennitt, previsto questa sera alle ore 21 all’Anfiteatro dell’Anima, è annullato", si legge nel comunicato.

Di seguito, ecco le modalità per ottenere il rimborso dei biglietti, che sarà disponibile a partire da domani, lunedì 29 luglio:

- Biglietti acquistati presso un punto vendita Ticketone: il rimborso potrà essere richiesto presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

- Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con ritiro sul luogo dell’evento: il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto.

- Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con spedizione a casa tramite corriere espresso: il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 12 agosto 2019 fa fede il timbro postale) all’indirizzo TicketOne S.p.A., Via Vittor Pisani 19, 20124 Milano (C.A. Divisione Commercio Elettronico).

I termini per la richiesta di rimborso sono fissati tassativamente entro e non oltre il 12 agosto 2019.