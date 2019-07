Scorpions al Lucca Summer Festival 2019: il video, la scaletta

Gli Scorpions sono stati protagonisti, nella serata di ieri, sabato 27 luglio, del loro unico appuntamento con il pubblico italiano per il 2019: la veterana band tedesca guidata da Klaus Meine e Rudolf Schenker è stata protagonista sul palco dell'edizione 2019 del Lucca Summer Festival, che domani - lunedì 29 luglio - ospiterà lo show del già leader dei Police Sting.

Ecco una clip con tre frammenti dell'esibizione del gruppo:

Ecco, di seguito, i brani eseguiti dagli Scorpions in occasione del loro concerto al Lucca Summer Festival 2019:

Going Out With a Bang

Make It Real

Is There Anybody There?

The Zoo

Coast to Coast

Top of the Bill / Steamrock Fever / Speedy's Coming / Catch Your Train (medley)

We Built This House

Delicate Dance

Holiday

Send Me an Angel

Wind Of Change

Bad Boys Running Wild / I'm Leaving You / Tease Me Please Me (medley)

(assolo di batteria)

Blackout

Big City Nights

Bis:

Still Loving You

Rock You Like a Hurricane