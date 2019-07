Queen, i 70 anni di Roger Taylor: 'Mi diverto ancora, ma...'

Il Mirror ha intervistato il batterista dei Queen Roger Taylor, che lo scorso venerdì, 26 luglio, ha compiuto settant'anni. "Bisogna saper vivere giorno per giorno ed essere sicuri di divertirsi, perché [la citazione è dalla canzone del 1979 della band di Freddie Mercury "Don't Stop Me Now, ndr] ogni volta che non ti diverti ti perdi".

"Ma la vita è un viaggio, e [il mio] sta arrivando alla fine. Tutti se ne vanno ad un certo punto", ha aggiunto Taylor: "Man mano che invecchi [alla morte] pensi sempre di più. Quando arriverà la fine, mi piacerebbe che sia inaspettata. E spesso è così. Sto invecchiando e un domani me ne andrò. E' inevitabile confrontarsi con questo tema. Come diceva David Bowie, 'I embrace age', anche se non sono sicuro che lui la intendesse in questo modo. Non bisogna avere paura di affrontare questi temi, anche perché non credo che nessun ventenne lo faccia".

La perdita di Bowie, in particolare, ha colpito molto il batterista dei Queen: "Per me è sempre stato un eroe, un genio. All'inizio non riuscivo a crederci. Non ho accettato il fatto che non ci fosse più e quanto coraggiosamente abbia affrontato la sua fine. E' stato straordinario".

Nonostante le cupe riflessioni, il settantenne Taylor considera ancora la sua vita "un viaggio straordinario": "La nostra carriera con la band sembra avere una vita propria", ha spiegato l'artista, "Finché il pubblico verrà a vederci, noi saremo felici".