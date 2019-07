Woodstock 50, TMZ: 'Sarà gratis'

Se mai dovesse effettivamente tenersi, Woodstock 50, la tribolata riedizione commemorativa degli storici tre giorni di pace, amore e musica del 1969 assemblata - si fa per dire - dall'organizzatore originale Michael Lang, sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti. Questa, almeno, è l'indiscrezione raccolta dal solitamente ben informato TMZ: secondo la testata fondato e diretto da Harvey Levin il piano di Lang e dei suoi - data ormai la vicinanza della data di inizio del festival, fissata per il prossimo 14 agosto, che renderebbe ingestibile una prevendita sui circuiti convenzionali - sarebbe quello di distribuire gratuitamente la maggior parte dei tagliandi per il Merriweather Post Pavilion di Columbia, in Maryland, per assicurarsi la presenza del pubblico.

Come coprire, tuttavia, i costi di gestione, senza sponsor disposti a intervenire e senza gli incassi del botteghino? Secondo TMZ, Lang avrebbe pensato anche a questo, riservando una piccola (e costossissima) riserva di vip package la cui vendita, da sola, sarebbe in grado di far raggiungere al bilancio almeno il pareggio.

Tutto regolare, quindi? Non proprio. Come riferito ieri da Billboard Lang avrebbe "liberato" dai vincoli contrattuali tutti gli artisti annunciati in cartellone fino a oggi: in una sola giornata - quella di ieri, venerdì 26 luglio - Jay-Z, John Fogerty e Dead & Company, tre degli headliner annunciati in prima istanza da Lang, hanno ufficializzato il proprio forfait. Non è da escludere che gli altri artisti coinvolti - da Miley Cyrus a Robert Plant e Greta Van Fleet - data la caduta degli obblighi contrattuali scelga di sciogliere le riserve riguardanti la propria partecipazione in extremis, verosimilmente dopo un'attenta analisi della situazione che andrà a svilupparsi nel corso dei prossimi giorni. Al momento, tuttavia, gli unici ad aver giurato fedeltà a Lang e a Woodstock 50, sono gli Zombies, chicca per appassionati di oldies che - pur essendosi sciolti per la prima volta pochi mesi prima della Woodstock originale - negli USA con la loro "Time of the Season" fecero storia, ma che - da soli - difficilmente saranno in grado di mobilitare il grande pubblico contemporaneo.