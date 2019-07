Metallica, super (cover) band con elementi di QOTSA e Ugly Kid Joe: video

Wedding Band è il nome di un nuovo, estemporaneo progetto dei due Four Horsemen Kirk Hammett e Robert Trujillo: il chitarrista e il bassista dei Metallica sono andati in scena ieri, venerdì 26 luglio, presso il Cosmo Music di Toronto, in Canada, per uno show improvvisato - e non annunciato ufficialmente - in compagnia, del batterista dei Queens of the Stone Age Joey Castillo, del frontman degli Ugly Kid Joe Whitfield Crane e di Dallas Coyle (in passato in forze nei God Forbid) per eseguire una selezione di classici dell'heavy. E non solo.

Oltre alle hit dei Black Sabbath "Iron Man" e "War Pigs" e al classico dei Motorhead "Ace of Spades" l'improvvisata band ha sfoderato anche una rilettura dell'inno disco del 1978 "Le Freak" degli Chic di Nile Rodgers.

L'evento coincide con l'apertura - presso il Royal Ontario Museum - della mostra "It's Alive!", esposizione di memorabilia cinematografici raccolti sui set dei più grandi film horror e di fantascienza degli ultimi anni di proprietà dello stesso Hammett, che resterà aperta presso lo spazio di Queens Park fino al prossimo 2 gennaio.