Valeria Marini, da oggi disponibile il singolo 'Me gusta': video

E' ascoltabile da oggi sulle principali piattaforme di streaming "Me gusta", il nuovo singolo di Valeria Marini: il brano è stato composto da Andrea Martinelli e prodotto da Dj Kay, mentre lo scatto di copertina è stato realizzato dal celebre fotografo David Lachapelle, noto anche per aver collaborato con star di chiara fama come Elton John, Christina Aguilera, Whitney Houston, Moby, Britney Spears e molti altri.

La showoman e personaggio televisivo ha accompagnato il brano a una clip girata a Roma, in piazza di Spagna:

Durante le riprese della clip la Marini era entrata nella Barcaccia, la storica fontana presente in piazza di Spagna, e per questo multata dalla polizia municipale: "Quel giorno faceva un caldo torrido e per rinfrescarmi sono entrata nella fontana della Barcaccia, ma solo con i piedi", aveva dichiarato la showoman a Gente riguardo l'episodio, "Mi hanno fatto una multa da oltre 500 euro, che pagherò".

La Marini si era già cimentata come cantante nel 2010 in una rilettura (realizzata in collaborazione con Roberto Onofri) del classico di Domenico Modugno "Nel blu dipinto di blu":