Post Malone: 'Ho finito il nuovo album'

La notizia, il rapper di Syracuse, stato di New York, ha scelto di darla giusto alla vigilia del suo tour europeo, che prenderà il via il prossimo 8 agosto in Portogallo: Post Malone ha appena finito le session di lavorazione al suo nuovo album, ideale seguito di "Beerbongs & Bentleys" del 2018.

La rivelazione, l'artista, l'ha fatta davanti al pubblico intervenuto al Cheyenne Frontiers Festival in Wyoming, dove lo scorso 25 luglio era in programma una sua esibizione: "Ho una notizia fantastica da darvi", ha spiegato Malone alla platea, "Se la mia voce è andata a puttane è perché sono stato in studio gli ultimi tre giorni. Abbiamo appena finito il nuovo album. Credo sarà dannatamente eccezionale".

Dopo la data a Odemira, in Portogallo, il prossimo 8 agosto, il tour europeo di Post Malone farà tappa a Budapest (allo Sziget Festival, l'11 agosto), per poi dirigere alla volta di Hasselt (Belgio), Cracovia (Polonia), Dublino (Irlanda), per poi concludersi con un doppio appuntamento ai festival "gemelli" di Reading e Leeds i prossimi 24 e 25 agosto.