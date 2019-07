Foo Fighters, in streaming l'EP '00111125': ascolta

Procede l'operazione di diffusione di materiale d'archivio dei Foo Fighters inaugurata lo scorso 5 luglio con la pubblicazione di "00950025", pubblicazione virtuale che include tre canzoni riprese dal vivo tra il 1995 e il 2000.

Questa volta, dal cassetto, sono state estretta tre canzoni registrate sempre live nel 2011 al Roundhouse di Londra durante una delle tappe britanniche del tour in supporto all'album "Wasting Light" dello stesso anno: nel dettaglio, i pezzi caricati sul canale YouTube ufficiale della band sono "White Limo", "Arlandria", "Walk" e "These Days" (tutti da "Wasting Light") ai quali sono stati aggiunti "The Pretender" (2007) e il classico del 1997 "Everlong", uno dei primi successi della band fondata da Dave Grohl dopo la fine dei Nirvana seguita alla scomparsa di Kurt Cobain.

I Foo Fighters, in queste settimane, stanno girando l'Europa per una serie di date che si concluderà - almeno per quanto riguarda la branca di appuntamenti che interessa il Vecchio Continente - tra i prossimi 23 e 25 agosto ai festival "gemelli" di Reading e Leeds: il prossimo show della band in calendario è quello previsto allo Sziget Festival di Budapest, in Ungheria, del prossimo 13 agosto.