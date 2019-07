Ozzy Osbourne, in arrivo un biopic

La moglie e manager di Ozzy Osbourne Sharon ha dichiarato a Variety di aver firmato un contratto per la realizzazione di un biopic dedicato a suo marito: contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, la pellicola non narrerà degli eccessi e della trionfale carriera del frontman nato a Birmingham nel 1948, ma - piuttosto - sarà incentrato sulla lunga e (a tratti) tormentata relazione che dal 1982 lo lega in matrimonio a Sharon Rachel Levy, figlia dello storico promoter britannico Don Arden.

"Sarà sicuramente strappalacrime", ha assicurato Sharon: "Non sarà affatto un film su sesso e droga: Ozzy è molto più di questo. Odierei essere ridotta a un cliché".

In un'altra intervista a Celebrity Access, la Osbourne ha dichiarato di essere già al lavoro insieme al marito sulla sceneggiatura del lungometraggio: "Stiamo facendo il nostro film", ha chiarito la manager, "Abbiamo un accordo e proprio in questi giorni Ozzy e io stiamo lavorando con uno sceneggiatore".

Al momento non ci sono indicazioni riguardo alla data di inizio delle riprese, né tantomeno riguardo al cast, che - molto probabilmente - è ancora lontano dall'essere assemblato: "

"Ozzy suona da 51 anni, ormai: praticamente è sempre stato in tournée", ha concluso Sharon: "E' il suo lavoro, del resto. Di Ozzy ce n'è uno solo, nessuno gli somiglia o suona come lui: la sua voce è immediatamente identificabile. E' unico. E' stato uno dei pochi a lasciare una band di successo [i Black Sabbath] e continuando a fare successo come solista. Nemmeno Mick Jagger ci è mai riuscito".