Gemitaiz & Madman al Lucca Summer Festival 2019: il video

La coppia di rapper di “Veleno 7” ha offerto nel corso della serata di ieri, venerdì 26 luglio, al Lucca Summer Festival, un'anteprima dello spettacolo congiunto che vedrà Gemitaiz e Madman protagonisti il 10 marzo prossimo al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 marzo successivo al Mediolanum Forum di Assago, nell'hinterland sud di Milano.

Per tutta l’estate in corso i due artisti proseguiranno nei loro tour solisti: Gemitaiz sarà a Gallipoli per il Sottosopra Fest il prossimo 30 luglio e a Soverato (CZ) il 17 agosto; Madman, invece, continuerà il suo “MM Vol.3 Summet Tour” a Bellaria Igea Marina (RN) il 3 agosto e il 4 agosto a Gallipoli – anche lui in occasione dei Sottosopra Fest.