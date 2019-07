Calcutta, rinviato a domenica 4 agosto il concerto a Majano

Il concerto di Calcutta in programma per la serata di ieri, venerdì 26 luglio, presso il festival di Majano è stato rinviato al prossimo 4 agosto a causa di un violento temporale abbattutosi nella serata di ieri sull'area che avrebbe dovuto ospitare l'evento.

Come si legge nella nota diffusa dagli organizzatori il rinvio dello show del cantautore romano si è reso necessario "a causa di un’autentica bomba d’acqua abbattutasi sull’area concerto, che ha messo a rischio l’incolumità di pubblico, artisti e addetti ai lavori e ha impedito di fatto il regolare svolgimento dell’evento in sicurezza. Il violento nubifragio ha inoltre colpito e reso impraticabile il palco e inusabili le apparecchiature video e gli impianti audio e luci. I biglietti acquistati rimangono comunque validi per la nuova data del 4 agosto. Chi fosse impossibilitato a recarsi all’evento nella nuova data potrà chiedere il rimborso del prezzo del biglietto a partire da martedì 30 luglio e entro e non oltre il giorno sabato 3 agosto nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Nel caso di acquisti effettuati sul sito TicketOne.it o tramite call center, il customer service invierà una e-mail ai clienti contenente tutti i dettagli. Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it o al numero 892.101".