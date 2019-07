Regina Spektor: ascolta la versione orchestrale di 'You've Got Time'

Su Netflix arrivano oggi, 26 luglio, gli episodi conclusivi di “Orange Is the New Black”: per l’occasione, la cantautrice statunitense di origine russa ha pubblicato una versione orchestrale di “You’ve Got Time”, tema principale della serie televisiva.

Regina Spektor ha lavorato al riarrangiamento della canzone insieme a Rob Moose e ad alcuni membri dell’ensemble yMusic: il brano è stato prodotto dalla stessa artista insieme al marito Jack Dishel.

Ascolta qui la nuova versione di “You’ve Got Time”:

Fin dagli esordi della serie televisiva, nel 2013, il brano è stato usato come tema di apertura delle puntate: questa scelta fu presa dallo stesso ideatore di “Orange Is the New Black”, Jenji Kohan, che - al proposito - aveva spiegato a Entertainment Weekly: