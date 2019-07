Woodstock 50, tutto da rifare

Le defezioni di Jay-Z e John Fogerty, annunciate solo nelle ultime ore, erano evidentemente solo la punta dell'iceberg: come riferisce l'edizione americana di Billboard, Michael Lang - l'organizzatore dell'originale tre giorni di pace, amore e musica - ha fatto sapere oggi, venerdì 26 luglio, di non considerare più il cast originariamente comunicato per Woodstock 50 - l'edizione celebrativa per il cinquantennale dello storico festival del 1969, che nel proprio cartellone aveva annunciato artisti come Miley Cyrus, Chance the Rapper, Robert Plant, Greta Van Fleet e molti altri - come per definitivo.

In sostanza, il festival che - solo teoricamente - dovrebbe andare in scena presso l'anfiteatro all'aperto di Columbia, in Maryland tra i prossimi 16 e 18 agoto, avrebbe un programma del tutto diverso da quello promosso in prima istanza. Di nomi ufficialmente annunciati, al momento, non ce ne sono: secondo indiscrezioni riferite dagli organi di stampa nordamericani, tra gli artisti papabili al cartellone del "nuovo" (e ridotto) Woodstock 50 potrebbero esserci Smashing Pumpkins e l'ex principale autore degli Oasis Noel Gallagher (nella foto), i cui calendari live prevedono già esibizioni presso la venue per il prossimo 17 agosto.

Queste, ovviamente, sono solo indiscrezioni: al momento, a tre settimane dalla teorica apertura dei cancelli del festival, oltre a non essere stata ufficializzato un cast definitivo non sono ancora stati messi in vendita i biglietti per l'evento. L'ipotesi che Woodstock 50 possa effettivamente avere luogo, in sostanza, si fa sempre più remota.