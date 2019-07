Gemitaiz & Madman: due date insieme nel 2020. Info e biglietti

Il duo rapper – che il mese scorso ha registrato il record di ascolti su Spotify con il pezzo “Veleno 7” – si esibirà insieme il prossimo anno per due date: Gemitaiz & Madman saranno il 10 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 marzo al Mediolanum Forum di Assago – Milano.

Dopo l'unica data da co-protagonisti – questa sera, 26 luglio, al Lucca Summer Festival – sarà possibile vedere dal vivo i due cantanti insieme sul palco nel 2020. I biglietti per i due concerti - organizzati da Magellano Concerti in collaborazione con Tanta Roba Label - saranno messi in vendita su Ticketone, online e via call center, dalle ore 12 del prossimo 29 luglio e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 del 5 agosto.

Per tutta l’estate continuano anche le tappe dei loro tour solisti: Gemitaiz sarà a Gallipoli per il Sottosopra Fest il prossimo 30 luglio e a Soverato (CZ) il 17 agosto; Madman, invece, continuerà il suo “MM Vol.3 Summet Tour” a Bellaria Igea Marina (RN) il 3 agosto e il 4 agosto a Gallipoli – anche lui in occasione dei Sottosopra Fest.