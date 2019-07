Beavis and Butt-Head, possibile ritorno nel 2020

L'irresistibile coppia di slacker che - commentando in modo assolutamente strampalato dal proprio divano i video musicali all'epoca più in auge - ha segnato i palinsesti di MTV negli anni Novanta potrebbe presto tornare all'attenzione del pubblico: Mike Judge, l'ideatore della serie animata "Beavis and Butt-Head", andata in onda a partire dal 1993 sulla nota emittente musicale controllata da Viacom, ha fatto sapere - nel corso di un'intervista rilasciata a SlashFilm - di avere un'idea per riportare la sua creatura sugli schermi.

Complice dell'operazione potrebbe esserci la Paramount Pictures, che - stando a Judge - avrebbe dimostrato di essere interessata a produrre il sequel di "Beavis and Butt-Head Do America", lungometraggio tratto dalla serie e distribuito con successo nei cinema nel 1996 (tradotto in italiano con "Beavis & Butt-Head alla conquista dell'America"): "Loro sembrano ancora interessati", ha spiegato Judge, "Qualche idea ce l'ho. Penso che dovrebbe essere qualcosa che lo renda rilevante oggi. Penso di poter riuscire a trovare il modo di farlo: probabilmente dovrei essere io a dirigerlo...".

Nel 2015 lo stesso Judge prese in considerazione la possibilità di realizzare un film vero basato sui personaggi animati: il progetto, tuttavia, non fu mai portato al compimento.

La serie venne trasmessa con regolarità negli USA per otto stagioni - per un totale di 223 episodi - a partire dal 1993: in Italia a prestare le voci ai due personaggi furono in prima battuta il comico Paolo Rossi e Luigi Rosa, poi Elio e Faso di Elio e le Storie Tese e in ultimo, solo per l'ottava stagione, il duo comico di MTV composto da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio.