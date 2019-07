Concerti più visti in Italia a inizio 2019: dominano Salmo, Florence and the Machine e Negramaro

E' Salmo il re del live nel primo trimestre dell'anno in corso: secondo il più recente report stilato dalla SIAE sugli eventi di musica popolare contemporanea il rapper sardo è il titolare di tre delle dieci date a maggiore affluenza svoltesi in Italia tra gli scorsi mesi di gennaio e marzo.

L'evento live che ha fatto segnare il record di partecipazione da parte nel pubblico nella prima parte del 2019 è stato quello tenuto proprio dalla voce di "Hellvisback" alla Unipol Arena di Bologna lo scorso 16 marzo, al quale hanno assistito 14.373 spettatori: in seconda posizione si attesta il live dei Twenty One Pilots del 21 febbraio, sempre alla Unipol Arena, con 14.154 biglietti staccati, seguito da quello dei Florence and the Machine del 17 marzo (sempre presso il palazzetto emiliano), con 13.913 paganti.

La Unipol Arena è stata sempre il teatro del quarto evento live più frequentato nel primo trimestre del 2019 in Italia, ovvero quello di Calcutta del 23 gennaio (13.514 spettatori): in quinta posizione torna a segnalarsi Salmo con lo show tenuto al PalaAlpitour di Torino il 9 marzo scorso (12.829 spettatori).

Ancora la Unipol Arena ha fatto da cornice al sesto concerto più affollato di inizio anno, quello tenuto il 24 febbraio dai Negramaro (11.766 spettatori), seguito da quello dei Florence and the Machine al PalaAlpitour di Torino del 18 marzo (11.577 spettatori): la band salentina guidata da Giuliano Sangiorgi riesca a occupare anche l'ottava e la nona piazza, rispettivamente con gli show tenuti il 27 febbraio al Mediolanum Forum di Milano (11.526 spettatori) e il 23 febbraio al PalaAlpitour di Torino (11.484 spettatori), lasciando al concerto di Salmo del 30 marzo al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, il compito di chiudere la top ten con 11.418 spettatori.

Su dieci date, sette hanno avuto come protagonisti artisti nostri connazionali: riguardo invece le agenzie, sei date su dieci sono state organizzate da Live Nation (Florence and the Machine, Negramaro e Twenty One Pilots), tre da Vivo Concerti (Salmo) e una da DNA (Calcutta).