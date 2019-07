C'è anche un gruppo italiano nella colonna sonora di 'C'era una volta a... Hollywood'

La passione del regista di "Pulp Fiction" per il cinema e la cultura italiana è cosa arcinota: non stupisce, quindi, che nella colonna sonora del nuovo film di Quentin Tarantino, "C'era una volta a... Hollywood" - accanto a brani di Deep Purple, Simon & Garfunkel, Weather Report e Vanilla Fudge - trovi spazio anche un brano di una band italiana.

Il regista, che nel suo "Jackie Brown" del 1997 inserì - pur senza iscriverlo nella colonna sonora ufficiale - "Mad Dog (Feroce)" di Umberto Smaila, per la sua ultima opera dietro la macchina da presa ha scelto "Dynamite Jim" dei Cantori Moderni di Alessandroni.

Il brano - che il regista ha scelto nella sua versione inglese, quella che trovate nel frame video qui sopra - fu inciso per fare da tema d'apertura all'omonimo spaghetti western del 1966 diretto dallo spagnolo Alfonso Balcázar. Per la pellicola, a comporre la colonna sonora fu chiamato Nico Fidenco, che affidò la registrazione del tema al gruppo fondato da Alessandro Alessandroni come evoluzione del Quartetto Caravels: Alessandroni - noto al grande pubblico come l'autore del fischio sull'immortale tema, firmato da Ennio Morricone, di "Per un pugno di dollari" - assemblò i Cantori nel 1962, coinvolgento nella band oltre che la moglie Giulia De Mutiis anche Edda Dell'Orso, Augusto Giardino (dal 1966 in poi), Franco Cosacchi, Nino Dei, Enzo Gioieni e Gianna Spagnuolo. Dopo aver preso parte alla session di registrazione dell'album dei Baustelle "Amen" del 2008 (fischiando su "Spaghetti Western"), di quello dei Guano Padano "Bull Buster" (2009) e di quello di Jovanotti "Ora" nel 2011 - inserendo il suo inconfondibile fischio sul brano "Quando sarò vecchio", Alessandroni si è spento nel 2017 in Namibia, dove risiedeva da tempo.

Ecco, di seguito, la tracklist completa della colonna sonora di "C'era una volta a... Hollywood":

1. "Treat Her Right" – Roy Head & the Traits

2. "Ramblin’ Gamblin’ Man" – The Bob Seger System

Boss Radio feat. Humble Harve:

3. "Hush" – Deep Purple

4. Mug Root Beer Advertisement

5. "Hector" – The Village Callers

6. "Son of a Lovin’ Man" – Buchanan Brothers

7. "Paxton Quigley’s Had the Course" – Chad & Jeremy

8. Tanya Tanning Butter Advertisement

9. "Good Thing" – Paul Revere & the Raiders

10. "Hungry" – Paul Revere & the Raiders

11. "Choo Choo Train" – The Box Tops

12. "Jenny Take a Ride" – Mitch Ryder and the Detroit Wheels

13. "Kentucky Woman" – Deep Purple

14. "The Circle Game" – Buffy Sainte-Marie

Boss Radio feat. The Real Don Steele:

15. "Mrs. Robinson" – Simon & Garfunkel

16. Numero Uno Advertisement

17. "Bring a Little Lovin’" – Los Bravos

18. Suddenly / Heaven Sent Advertisement

19. Vagabond High School Reunion

20. KHJ Los Angeles Weather Report

21. The Illustrated Man Advertisement / Ready For Action

22. "Hey Little Girl" – Dee Clark

23. Summer Blonde Advertisement

24. "Brother Love’s Traveling Salvation Show" – Neil Diamond

25. "Don’t Chase Me Around" – Robert Corff

26. "Mr. Sun, Mr. Moon" – Paul Revere & the Raiders (feat. Mark Lindsay)

27. "California Dreamin’" – Jose Feliciano

28. "Dinamite Jim" (English Version) – I Cantori Moderni di Alessandroni

29. "You Keep Me Hangin’ On" (Quentin Tarantino Edit) – Vanilla Fudge

30. "Miss Lily Langtry" – Maurice Jarre

31. KHJ Batman Promotion