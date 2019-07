Raconteurs dal vivo a Jimmy Kimmel Live: il video

I Raconteurs, al momento impegnati nel tour nordamericano in supporto al loro terzo album di inediti in studio, "Help Us Stranger", sono stati protagonisti di un cameo al programma televisivo statunitense Jimmy Kimmel Live: il gruppo guidato dal già leader dei White Stripes Jack White e da Brendan Benson ha eseguito dal vivo in studio i brani “Somedays” e “Don’t Bother Be”, entrambi presenti nella tracklist della recente prova sulla lunga distanza, arrivata sui mercati a undici anni dal proprio precedecessore, "Consolers of the Lonely" del 2008.

I Raconteurs resteranno in tour negli USA fino al prossimo 10 novembre, quando la serie di date si concluderà a Miami: la band, successivamente, si sposterà prima in sudamerica - in Cile e Argentina - e poi in Messico per le ultime quattro date previste dal calendario dal vivo 2019 del gruppo.