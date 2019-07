Omar Pedrini, guarda il video di 'Pianeta blu'

Omar Pedrini ha reso disponibile sul suo canale YouTube ufficiale un video - inedito - di "Pianeta blu", brano originariamente incluso nell'album solista del già chitarrista e cantante dei Timoria "Che ci vado a fare a Londra?" del 2014.

La clip è stata realizzata appositamente dall'artista per sensibilizzare il pubblico nei confronti del contrasto ai cambiamenti climatici: "Spero [che questo video] dia il suo piccolo grande contributo all’unica guerra che vale la pena di combattere: quella dei cambiamenti climatici", ha commentato al proposito l'artista.

Pedrini non è l'unico esponente della comunità musicale a essersi speso in prima persona, negli ultimi giorni, nella causa ambientalista: è solo di ieri, giovedì 25 luglio, la notizia della collaborazione tra i 1975 e l'attivista svedese Greta Thunberg per la realizzazione del brano "The 1975", brano che sarà incluso nel prossimo album di inediti in studio della formazione guidata da Matty Healy.