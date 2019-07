Epopea Woodstock 50, il festival si sposta nel Maryland: sarà la volta buona?

Sembrava tutto finito. E invece l’edizione celebrativa del raduno rock più famoso della storia ha trovato – stando a quanto riferito da Bloomberg e ripreso dalle principali testate americane – una nuova sede, dopo l’ennesimo no, quello di Vernon Downs, a Michal Lang dello scorso 23 luglio, il quarto in due settimane. È dal Maryland che arriva il via libera al promoter originale del Festival di Woodstock, che festeggia quest’anno il suo cinquantesimo anniversario e che ha attraversato non poche turbolenze negli ultimi mesi: lo spazio infine indicato è quello del Merriweather Post Pavilion, a un’ora circa di macchina da Washington D.C., dove Woodstock 50 dovrebbe aver luogo tra il 16 e il 18 agosto prossimi.

Non gridate vittoria, però, perché, come fa notare il New York Times, mentre Lang e i suoi confermano e lo fanno anche le autorità di Howard County, Maryland, coloro che dovrebbero effettivamente animare la rassegna, gli artisti in cartellone per Woodstock 50, non dicono una parola e non è dunque chiaro chi salirebbe effettivamente sul palco del grande evento commemorativo, che nella line-up inizialmente annunciata contava nomi come Santana, Canned Heat, Jay-Z, i Killers, Miley Cyrus e molti altri.