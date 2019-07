Prince, guarda il video di ‘Holly Rock’ da ‘Originals’

La Prince Estate ha condiviso il video di uno dei brani presenti in “Originals”, “Holly Rock”, originariamente scritta e registrata da Prince per Sheila E. e parte dell’album postumo uscito lo scorso 21 giugno composto dalle prime versioni di quindici canzoni originariamente scritte dal musicista di Minneapolis per altri artisti. Ad “Holly Rock”, pubblicata nel 1985 all’interno della colonna sonora del film “Krush Groove” e interpretata nella pellicola proprio da Sheila E., è stata dedicata una clip animata curata dai London's Electric Light Studios e co-prodotta dagli eredi di Prince e dalla Warner Records. Grazie ad “Originals”, “Holly Rock” è stata diffusa per la prima volta in versione digitale. Anche se Prince Rogers Nelson ha scritto il pezzo insieme a Sheila E. e si è occupato per intero della produzione del brano, “Holly Rock” è stata accreditata, per volontà di Prince, alla collaboratrice di lunga data dell’artista.

La pubblicazione di “Originals” non è stata la sola bella notizia per i fan di Prince di questo periodo: la scorsa primavera è stata ufficializzata dall’Associated Press la prossima uscita, prevista per il 29 ottobre, dell’autobiografia della voce di “Paisley Park”, "The Beautiful Ones", rimasta incompleta per la dipartita di Prince, venuto a mancare nell’aprile 2016.