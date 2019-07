Zen Circus, Ufo ricoverato: set acustico a Sestri Levante (GE)

La band capitanata da Andrea Appino ha comunicato sui suoi social che uno dei componenti degli Zen Circus, il bassista Massimiliano Schiavelli, detto Ufo, è stato ricoverato per una polmonite. Per questa ragione l’appuntamento live di domani, 26 luglio, degli Zen Circus sul palco del Mojotic Festival al Parco N. Mandela di Sestri Levante (GE) subirà alcune variazioni: la band toscana non calcherà al completo il palco della rassegna, che vedrà di scena solo Andrea Appino e Francesco "Il Maestro" Pellegrini, i quali si esibiranno in un set acustico. Giorgio Canali si aggiunge, inoltre, al cartellone dello slot di domani del festival.

Chi avesse già acquistato il biglietto potrà chiedere il rimborso via Ticketone e Vivaticket o sul sito del festival (www.mojotic.it), mentre chi volesse partecipare comunque riceverà all'ingresso un buono di € 8 per cibo e bevande.

Gli Zen Circus sono nel pieno del loro “Canta che ti passa tour”, la tournée estiva – leggi il report del concerto di Roma - di Appino e soci che si concluderà il 23 agosto all’Extra Sound Festival di Riola Sardo (OR). L’ultima fatica del gruppo, “Il fuoco in una stanza”, è stata pubblicata lo scorso anno, seguita poi dalla raccolta “Vivi si muore 1999-2019”.