Maynard James Keenan al lavoro su nuova musica per i Puscifer

Sembra che i Puscifer, progetto parallelo del frontman dei Tool Maynard James Keenan, si stiano preparando a diffondere nuova musica. La formazione, che coinvolge oltre a Keenan Carina Round, Mat Mitchell, Paul Barker, Mahsa Zargaran e Jeff Friedl, lo fa sapere sui suoi social con largo anticipo, indicando il 2021 come l’anno eletto per la pubblicazione del prossimo album dei Puscifer, il quarto del supergruppo losangelino, discograficamente fermo a “Money Shot” del 2015. La clip rivelatrice, accompagnata dall’hashtag #puscifer2021, la trovate sul profilo Instagram della band:

Una delle ragioni per le quali l’attesa sarebbe tanto lunga potrebbe essere l’eventuale tour che è probabile faccia seguito alla pubblicazione del nuovo album dei Tool, in arrivo il prossimo 30 agosto, che finirebbe per tenere lontano Maynard James Keenan dallo studio di registrazione per un po’ di tempo. L’ideale seguito di "10,000 Days" arriverà sul mercato tra poco più di un mese a ben tredici anni di distanza dall’ultimo lavoro dei Tool. La band ha già fatto tappa sui palchi internazionali, prima ancora dell’uscita del disco, nei mesi scorsi, esibendosi anche al Firenze Rocks del capoluogo fiorentino – qui la nostra recensione del live - il 13 giugno appena trascorso.