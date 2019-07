Robbie Robertson, a settembre l’album ‘Sinematic’ con Van Morrison, Glen Hansard e altri

Sarà pubblicato il prossimo 20 settembre il nuovo album in solitaria del già leader di The Hawks e The Band Robbie Robertson. Il disco, dal titolo “Sinematic”, arriva a otto anni di distanza dal precedente “How To Become Clairvoyant”, uscito nel 2011, ed è composto da tredici tracce ispirate ai lavori di Robertson dedicati al mondo del cinema, come la colonna sonora di “The Irishman” di Martin Scorsese, ma anche al documentario – destinato ad essere proiettato in anteprima a settembre al Toronto International Film Festival - “Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band”, basato sull’autobiografia dell’artista nato a Toronto, “Testimony”. Un primo assaggio del disco, il brano “I Hear You Paint Houses”, è già stato offerto ai fan da Robertson. Potete ascoltare la canzone, che vanta la collaborazione di Van Morrison e s’ispira all’eponima pellicola di Scorsese, qui:

Van Morrison non è l’unico ospite di “Sinematic”, per la realizzazione del quale l’artista ha coinvolto anche Glen Hansard, Citizen Cope, J.S. Ondara, Laura Satterfield, Jim Keltner, Derek Trucks, Frédéric Yonnet, Doyle Bramhall II e Howie B. Robbie Robertson presenta così l’album:

Stavo lavorando alla musica di The Irishman ed a quella del documentario, e questi due progetti si stavano sovrapponendo. Ho intravisto un percorso definito: come in un film, si intrecciavano immagini a tratti ossessive e violente, ma anche piacevoli e positive. Seguendo quelle immagini tutto ha preso forma. Ad un certo punto, ho iniziato a chiamare questo sound Peckinpah Rock, in riferimento a Sam Peckinpah, l’immortale regista di western come The Wild Bunch o Pat Garrett and Billy The Kid.

Ecco la tracklist di “Sinematic”, la cover del disco e le versioni vinile e CD:

CD/DIGITALE

1. I Hear You Paint Houses

2. Once Were Brothers

3. Dead End Kid

4. Hardwired

5. Walk In Beauty Way

6. Let Love Reign

7. Shanghai Blues

8. Wandering Souls

9. Street Serenade

10. The Shadow

11. Beautiful Madness

12. Praying For Rain

13. Remembrance

