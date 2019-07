Blink-182, arriva il nuovo singolo ‘Darkside’

La data d’uscita della prossima prova di studio della band di “What’s My Age Again?” ce l’abbiamo, così come già sappiamo a grandissime linee come suonerà l’ideale seguito di “California”, grazie agli indizi arrivati dai già anticipati singoli "Blame It On My Youth" e "Happy Days". Ora i Blink-182 si preparano a svelare qualcosa di più, una terza anticipazione del disco in uscita il prossimo 20 settembre: il brano, intitolato “Darkside”, disponibile da domani, 26 luglio, è stato annunciato dalla band sui suoi social, insieme all’artwork del singolo e a un numero di telefono che, se digitato, permette l’ascolto di una quindicina di secondi di musica. La formazione pop punk capitanata da Mark Hoppus ha anche rivelato una riga di testo della canzone, o almeno questo sembra essere quanto scritto dalla band, che accompagna una foto di Hoppus con la didascalia “No I don’t care what you do I’m going to the darkside with you”.

A proposito del nuovo album, pronto ad approdare nei negozi di dischi a tre anni di distanza da “California”, la band ha alimentato non poco le aspettative, presentando il lavoro come, per bocca dell’addetto ai tamburi Travis Barker, “uno degli album più importanti della nostra carriera”. Il disco sarà il secondo della band senza Tom DeLonge, che dal 2015 è stato sostituito dal chitarrista e cantante Matt Skiba. Nulla di ufficiale ancora si sa a proposito del titolo della prossima fatica di studio della band, ma l’ultimo tweet diffuso dal gruppo lascia pensare che quest’ultima potrebbe intitolarsi “Nine”.