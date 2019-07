Louis Tomlinson: 'Sugli One Direction dai tabloid solo veleno'

Non è andato giù, a Louis Tomlinson, l'istantanea proposta dal Mirror - uno dei più diffusi tabloid britannici - di quello che è stata, quattro anni fa, l'implosione degli One Direction, una delle boyband più famose (e redditizie, in termini discografici) degli ultimi anni che, dopo la pubblicazione del disco "Made in the A.M.", già con Zayn Malik fuori dalla formazione, nel novembre del 2015 ha deciso di congelare a tempo indeterminato le attività: secondo la testata inglese la fine - se temporanea o meno, solo il tempo potrà dirlo - del gruppo si è verificata al culmine di un periodo che ha visto gli elementi della stessa band abusare di sostanze stupefacenti, patire crolli nervosi e voci di relazioni sentimentali tra gli stessi elementi del gruppo.

Con un tweet pubblicato nelle ultime ore, Tomlinson ha tenuto a mettere le cose in chiaro, offrendo ai suoi follower il suo punto di vista:

Biggest load of bullshit I’ve seen in a while. Typical unprovoked venom from The Mirror. Couldn’t be further from the truth! pic.twitter.com/AJUVvm8LPx — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 24, 2019

"E' il più grosso mucchio di stronzate che abbia mai letto da un po' di tempo a questa parte", ha commentato il cantante: "E' il solito veleno ingiustificato da parte del Mirror. E non potrebbe essere più lontano dalla verità".

Tomlinson ha siglato un accordo discografico con la Arista Records lo scorso mese di febbraio: il sodalizio ha dato i suoi frutti nemmeno un mese dopo con la pubblicazione del singolo "Two of Us".